Kütahya'ya şehit ateşi düştü



Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)IRAK'ın kuzeyinde yürütülen PençeYıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23) acı haberi, memleketi Kütahya´nın Emet ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Şehit Asan'ın evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen PençeYıldırım Harekatı'nda şehit olan 3 yıllık Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın acı haberi, Kütahya´nın Emet ilçesinde oturan annesi Havva Asan ve yakınlarına ulaştı. Anne Asan, oğlunun şehit olduğu haberi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Şehit Asan´ın evi ve sokağı ise itfaiye ekiplerince Türk bayraklarıyla donatıldı. Bir süre önce vefat eden baba Ömer ile Havva Asan çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan´ın yarın uçakla Kütahya Zafer Havaalanı´na getirilerek, Emet ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKU

2021-05-01 23:58:48



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