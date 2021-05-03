Şehit evi ve mahallesine iftar yemeği dağıtıldı

Kuzey Irak'ta sürdürülen PençeYıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın Emet ilçesinde ki mahallesinde Kızılay tarafından iftar yemeği dağıtımı yapıldı.

Emet Kızılay Şube Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Şehidimizin evinin önünde, Emet Kızılay seyyar yemek aracı ile şehit ailesi ve mahalleye yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Kızılay gönüllüsü gençlerimiz mahalledeki evlere yemek dağıtımını gerçekleştirdiler. Ayrıca vatandaşlarımız seyyar yemek aracına gelerek, kendileri de iftarlık yemeklerini alıp evlerine götürdüler.Şehidimizin mekanını cennet olsun. Ailesine, Emet ilçemize ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

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