Şehit evi ve mahallesine iftar yemeği dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit evi ve mahallesine iftar yemeği dağıtıldı

İHA

Şehit evi ve mahallesine iftar yemeği dağıtıldı

Kuzey Irak'ta sürdürülen PençeYıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın Emet ilçesinde ki mahallesinde Kızılay tarafından iftar yemeği dağıtımı yapıldı.
Emet Kızılay Şube Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Şehidimizin evinin önünde, Emet Kızılay seyyar yemek aracı ile şehit ailesi ve mahalleye yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Kızılay gönüllüsü gençlerimiz mahalledeki evlere yemek dağıtımını gerçekleştirdiler. Ayrıca vatandaşlarımız seyyar yemek aracına gelerek, kendileri de iftarlık yemeklerini alıp evlerine götürdüler.Şehidimizin mekanını cennet olsun. Ailesine, Emet ilçemize ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Uzman Çavuş Asan, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Asan, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan, Kütahya’da toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan, Kütahya’da toprağa ...
DPÜ Genç Yeşilay Topluluğu’ndan “Bağımlılık Zirvesi”
YEREL HABERLER DPÜ Genç Yeşilay Topluluğu’ndan “Bağımlılık Zirvesi”
3 çocuk annesi Fatma Çeri 5 aydır kayıp
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi Fatma Çeri 5 aydır kayıp
Jandarma ve polis sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma ve polis sokak hayvanlarını unutmadı
Kütahya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kütahya'ya şehit ateşi düştü
Kütahya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kütahya'ya şehit ateşi düştü
Kuzenler arasındaki "elektrik sayacı" kavgası kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Kuzenler arasındaki "elektrik sayacı" kavgası kanlı ...
Marketlerde gıda harici ürünlerin satışı yasaklandı
YEREL HABERLER Marketlerde gıda harici ürünlerin satışı yasaklandı
Hisarcık’ta kısıtlamaya zabıta desteği
YEREL HABERLER Hisarcık’ta kısıtlamaya zabıta desteği
Kütahya’da 6 bin 800 adet kaçak makaron sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 6 bin 800 adet kaçak makaron sigara ele ...
Kütahya’da ruhsatsız tüfek ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da ruhsatsız tüfek ve mühimmat ele geçirildi
Sağlık personellerinden fidan dikim etkinliği
YEREL HABERLER Sağlık personellerinden fidan dikim etkinliği
Traktör, duvarı yıkarak ahıra daldı; baba- oğul yaralı
YEREL HABERLER Traktör, duvarı yıkarak ahıra daldı; baba- oğul ...
Domaniç’te traktör kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Domaniç’te traktör kazası: 2 yaralı
Omuz atma tartışmasında göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki İsmail öldü
YEREL HABERLER Omuz atma tartışmasında göğsünden bıçaklanan 17 ...
Başkan Yılmaz: “Devletimizin gücü en ücra noktalara kadar taşınıyor”
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: “Devletimizin gücü en ücra noktalara ...
Başkan Biçer; “İlçemize değer katmaya devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Biçer; “İlçemize değer katmaya devam ediyoruz”
Ortaokul bahçesi ağaçlandırıldı
YEREL HABERLER Ortaokul bahçesi ağaçlandırıldı
DPÜ TÖMER Bakü’de temsilcilik açacak
YEREL HABERLER DPÜ TÖMER Bakü’de temsilcilik açacak
Kütahya’da yanan orman sahasına 5 bin fidan dikildi
YEREL HABERLER Kütahya’da yanan orman sahasına 5 bin fidan dikildi
Kaymakam Salih Sak: ''Köylerdeki vatandaşlarımız tam kapanma döneminde ilçe merkezine alışveriş için gelmeyecek''
YEREL HABERLER Kaymakam Salih Sak: ''Köylerdeki vatandaşlarımız tam ...
Emet'te Kızılay'dan ihtiyaç sahibi ailelere pide ve gıda yardımı
YEREL HABERLER Emet'te Kızılay'dan ihtiyaç sahibi ailelere pide ve ...
Aslanapa'da çevre düzenleme çalışmaları
YEREL HABERLER Aslanapa'da çevre düzenleme çalışmaları