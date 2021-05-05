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Emet'te çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı

İHA

Emet'te çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve köylerdeki çiftçilere Bakanlık destekli kuru fasulye tohumu dağıtıldı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı destekli yüzde 25 çiftçi kaynaklı kuru fasulye tohumları, Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve köylerimizde bulunan çiftçilerimize teslim edilmiştir. Bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun ifadeleri kullanıldı.

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