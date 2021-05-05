Yeni dikilen ıhlamur ağaçları çiçek açtı

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Kütahya'nın Emet ilçesinde yol kenarlarına dikilen ıhlamur ağaçları kısa sürede çiçek açtı.

İlçede yeni dikilen ıhlamur ağaçlarının iyi kaliteye sahip olduğunu söyleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''İlçe genelinde yol kenarlarına ıhlamurlar ağaçları diktik. Ihlamur insana huzur verir, stresi ortadan kaldırır. Ihlamur ağaçlarının bakımı belediye personelimiz tarafından düzenli olarak yapılıyor. Dikilen ağaçların kısa sürede çiçek açması ve etrafa saldığı koku oldukça faydalı. İnşallah bu ağaçlar gelişecek ve ileride hasat yapılıp bu faydalı içecekten hepimiz yararlanacağız'' dedi.

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