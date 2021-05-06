Aizanoi Antik Kenti kazı çalışmaları ele alındı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'de devam eden proje ve restorasyon çalışmaları Vali Ali Çelik başkanlığında masaya yatırıldı.

Aizanoi Antik Kenti’nde tiyatrostadyum kompleksi kazı ve restorasyon çalışmalarıyla Agora kazısı ve Penkalas Çayı projesinin eş güdüm içerisinde sürdürüleceğine dikkat çeken Vali Ali Çelik, ekip sayısının artırılacağını söyledi. Vali Çelik, “Restorasyon projelerine ağırlık vereceğiz. Tüm çalışmaları bilimsel bilginin peşinde, belli bir takvim ve hedef doğrultusunda hızlıca tamamlama gayretinde olacağız” dedi.

Aizanoi Antik Kenti’nde sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarının Vali Ali Çelik’in önerisi ve girişimleriyle Dumlupınar Üniversitesi iş birliğinde sürdürüleceğini kaydeden DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, “Bizim için büyük bir fırsat ve çok önemli. Elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

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