Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında il birincisi oldu

Kütahya il genelinde düzenlenen ‘Erkek Din Görevlileri Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda, Simav’ı temsil eden imam hatip Serdar Zehiroğlu birinci oldu.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, yarışmada Simav'ı en güzel bir şekilde temsil eden Serdar Zehiroğlu’nu tebrik etti. Müftü Aydın “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalardan ‘Erkek Din Görevlileri Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’na, ilçemizden Yemişli Köyü aşağı camii imam hatibi Serdar Zehiroğlu katıldı. İl birincisi olarak bölge yarışmasına katılma hakkı kazanan hocamıza başarılar diliyoruz” dedi.

Yarışmada il birincisi olan Serdar Zehiroğlu’na Simav İlçe Müftülüğü tarafından başarı belgesi, kitap seti ve para ödülü verildi.

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