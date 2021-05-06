Jandarmadan Şırnak'ta görevli meslektaşlarının oğluna doğum günü sürprizi



Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'da jandarma ekipleri, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bomba imha uzmanı olarak görev yapan Jandarma Uzman Çavuş İhsan Altıntaş'ın oğlu Ali Bartu Altıntaş'a (6) evinde pastayla doğum günü sürprizi yaptı. Babasının meslektaşlarıyla doğum gününü kutlayan Ali Bartu, pastadaki mumları üfleyip, asker selamı verdi.

Şırnak´ın Beytüşşebap ilçesinde bomba imha uzmanı olarak görev yapan Jandarma Uzman Çavuş İhsan Altıntaş, Domaniç Jandarma Komutanlığı´nı arayıp, ilçeye bağlı Aksu köyünde annesi Gonca Altıntaş ile birlikte kalan oğlu Ali Bartu'nun doğum günü olduğunu söyledi. Bunun üzerine Domaniç Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Bilal Çetin, öğretmen Gonca Altıntaş´ı arayarak, sürpriz yapacaklarını söyleyip, ekiplere de doğum günü pastası ve hediyeler aldırdı. Köye dün akşam iftar vakti giden jandarma ekipleri, Ali Bartu´ya pastayla doğum günü sürprizi yaptı. Babasının meslektaşlarıyla doğum gününü kutlayan Ali Bartu, çok mutlu olduğunu söyledi. Hediyelerini alan Ali Bartu, asker selamı da verdi. Ali Bartu, babasıyla cep telefonu üzerinden görüntülü görüşürken, İhsan Altıntaş da bu anlara şahit oldu.

Gonca Altıntaş, eşine ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Asker eşi olmak zor ama bir o kadar da gururlu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2021-05-06 16:35:36



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