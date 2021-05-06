Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalar neticesinde M. Akif Ersoy Mahallesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 21 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Z.A. (40) isimli şahıs işlemlerinin ardından Polis Merkezine teslim edildi.

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