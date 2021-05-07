Şehit Ahmet Asan için Hatmi Şerif duası yapıldı

PençeYıldırım harekatında şehit olan ve 2 Mayıs tarihinde toprağa verilen Uzman Çavuş Ahmet Asan için Kütahya'nın Emet ilçesindeki şehit evinde Hatmi Şerif duası yapıldı.
Emet İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Pençe Yıldırım harekatında şehit olan ve 2 Mayıs tarihinde toprağa verilen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için okunan Hatmi Şerifler için dualar yapıldı. İlçe halkımızın, din görevlilerimizin ve Avrupa'da bulunan hemşerilerimizin okumuş olduğu 173 Hatmi Şerifin, Yasini Şeriflerin, İhlâsı Şeriflerin duası Müftümüz İsmail Çınar hocamız tarafından şehit ailemizin evinin önünde, Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar dileriz'' ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.