Türkiye’nin ilk “Şiddet İzlem Merkezi” Kütahya’da kuruldu

Kütahya Valisi Ali Çelik’in önerisiyle kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadelenin önlenmesi için harekete geçen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından “Şiddet İzlem Merkezi” kuruldu.

Alanında uzman psikiyatrların görev aldığı Vefa Psikiyatri Merkezinde kurulan “Şiddet İzlem Merkezi” ilgili kurumların da iş birliğiyle şiddet uygulayanları ve şiddet mağdurlarını takip altına alarak rehabilitasyonlarını sağlayacak.

Vali Ali Çelik ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Vefa Psikiyatri Merkezini ziyaret ederek Şiddet İzlem Merkezinde incelemelerde bulundu, bilgiler aldı.



“Şiddet İzlem Merkezi Türkiye’de bir ilk”

Şiddet mağduru kişiler ile şiddet uygulayanların takip ve tedavi sistemine dahil edildiği Şiddet İzlem Merkezinin Türkiye’de ilk olduğuna dikkat çeken Vali Ali Çelik, “Bu birim gelen tüm tedbir kararları neticesinde şiddete meyilli, öfke kontrolü sorunu yaşayan kişilerin takip ve tedavisine odaklı çalışacak. Mağdur ve faillerin tedavi süreci yakından takip edilecek. Psikiyatr ve sosyal çalışmacılar tarafından tedavinin kişiye katkısı, davranış ve tutumlara yansıması analiz edilecek. Kendi içinde bir otokontrol sağlayacak ve süreç analizi imkânı verecek. Fedakarlık isteyen, zor bir süreç. Böylesine ciddi bir iş yükünü kabul eden hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.



“Şiddet mağdurları ve şiddet uygulayanlar takip altına alınacak”

Şiddet uygulayanların ve şiddet mağdurlarının takip altına alınacağını belirten Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Volkan Şahiner, hedef kitlenin şiddete uğrayan çocuk, kadın, erkek ve yaşlılar ile şiddet gösteren kişilerden oluştuğunu kaydetti.

Grup terapisi ve bireysel psikoterapi uygulanacağını belirten Şahiner, oluşturulan takip ve tedavi sistemiyle mağdur ve faillerin prosedürden ayrı tutularak ayda en az bir defa olmak üzere grup terapileri, bireysel psikoterapiler ve ilaç tedavisi göreceğini söyledi.



“Tedavi başvurusu nasıl yapılacak?”

Emniyet ve jandarma teşkilatları, Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğinde çalışılacağını ifade eden Şahiner, tedaviden faydalanmak isteyen şiddet mağduru kadın, erkekler ile öfke kontrolü problemi yaşayanların doğrudan Vefa Psikiyatri Merkezini ziyaret edebileceğini belirtti.

Vali Çelik daha sonra Vefa Psikiyatri Merkezi bünyesinde hizmet veren Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Poliklinikleri ile Erişkin Hasta Polikliniklerinde incelemelerde bulundu.

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