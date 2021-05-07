Kaymakam Halim; “İlçemize 92 milyonluk 3 yatırım hayırlı olsun”

Kütahya’nın Simav ilçesinde yapımı devam eden yatırımlar, Kaymakam Türker Çağatay Halim tarafından yerinde incelendi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Dr. Naci Eren yerleşkesi içinde yapımı süren yemekhane ve konferans salonu inşaatı, TOKİ konutları şantiyesi ve ilçeyi Eynal Kaplıcaları’na güvenli olarak bağlayacak olan bölünmüş yolun çalışmalarını yerinde incelediklerini belirtti. Kaymakam Halim “Üniversite yerleşkesinde 3 kat olarak inşa edilen bina 2 bin 440 metrekare kapalı alana sahip tesiste, 500 kişi kapasiteli yemekhane ve 274 kişi kapasiteli konferans salonu ile yanında sergi salonu da olacak. Kaba inşaat maliyeti 2 milyon 647 bin TL olan tesislerden 2 bin 300 üniversite öğrencisi yararlanacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni başlanan 18 blok ve 315 daireli yaşam merkeziyle 4 işyerinin bulunduğu yatırımın maliyeti ise 78 milyon 414 bin TL , İlçe merkezinden Eynal Kaplıcaları termal turizm bölgesi arasında yapılan güvenli bölünmüş yolun maliyeti 11 milyon TL olup, her 3 yatırımın toplam maliyeti 92 milyon 61 bin 540 TL Simav ilçemiz için hayırlı olsun” dedi.

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