Motosiklet bariyere çarptı, sürücü yaralandı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Durak Mahallesi Emirler Caddesinde ilerleyen L.B. yönetimindeki 43 ABS 421 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü L.B., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.