Dumlupınar'da hububat ekili alanlar kontrol edildi

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde hububat ekili arazilerde süne zararlısı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Teknik personellerimiz tarafından ilçemizde ekili olan arazilerde zararlı böcek kontrolü ve fenolojik gözlemler yapılmıştır. Yapılan kontrollerde elde edilen sonuçlar üreticilerimizle paylaşılıp gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilecektir. Amacımız bu kontroller ile mümkün olan en iyi verimi almaktır. Özellikle süne zararlısı konusunda saha çalışmalarımız aralıksız devam edecektir'' ifadeleri kullanıldı.

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