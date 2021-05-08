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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu Kütahya’da gerçekleştirilecek

İHA

Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu Kütahya’da gerçekleştirilecek

Birleşmiş Şehirler ve Yerel Yönetimler (UCLG) tarafından 48 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecek olan Aracı Şehirler 2. Dünya Forumunun Kütahya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirileceği bildirildi.
Kütahya’nın sunduğu kent olanakları ve kırsala yakınlığı ile hala samimi, kasaba ilişkilerinin sürdüğü bir kent olarak tipik bir aracı şehir olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Alim Işık,” 2020 yılında Dünya’yı saran Covid19 pandemisi, şehir yaşamının yeniden ele alınmasına, memleket kavramının hiç olmadığı kadar ön plana çıkmasına ve daha birçok olguyu yeniden değerlendirmemiz gerektiğini öne çıkarttı. Covid19, herkes için daha önce eşi benzeri görülmemiş bir deneyimdir ve bu salgın sonrasında bizi yeni bir Dünya’nın beklediği açıktır. Yeni şekillenen bu Dünya’da aracı şehirler olarak, insana, yaşama, doğaya, yaşam hakkına daha saygılı, daha çevreci politikaların anahtarları Kütahya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Aracı Şehirler 2. Dünya Forumunda görüşülecek” dedi.
2. Dünya Forumuna doğru forumun ana başlıklarının oluşturulması amacı için, 4 toplantıdan oluşan bir seri istişare toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Alim Işık, 30 Nisan’da düzenlenen ilk istişare toplantısında açılış konuşmacılarından biri olarak yer aldı. Başkan Alim Işık toplantıda, Aracı Şehirleri Kütahya’da ağırlamaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti.
3 Mayıs 2020 tarihinde Seramik ve Yerel Yönetimler konusunda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Işık, aracı şehir statüsünde Kütahya’nın yerel üretimi ile ihraç fazlası üreten bir şehir olduğuna dikkat çekmişti. Covid19 sonrası dönemde UCLG tarafından yürütülen en önemli organizasyonlardan birine ev sahipliği yapmanın Kütahya için büyük bir onur olduğunu belirten Işık, tüm katılımcıların en iyi şekilde ağırlanacağının da sözünü verdi.
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’na göre, aracı şehirlerin nüfusları 50 bin ile 1 milyon arasında değişiyor. Aracı şehirlerin ayırıcı vasıfları arasında büyükşehirlere yakınlık, üretici ile büyükşehirler arasında bağ kurma potansiyeli ve küçük şehirler için ticari merkez işlevi gösteriliyor. Bu bağlamda aracı şehirler temel olarak kırsal bölgeler ile büyük şehirler arasındaki etkileşimi geliştirmeye ve bu düzlemde daha etkili bağlantılar kurulmasına aracılık ediyor. Aracı şehirler özellikle göç olgusu bağlamında idari, ekonomik ve lojistik süreçlerde kritik roller oynamakta, aynı zamanda bölgesel uyuma katkı sağlıyor.

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