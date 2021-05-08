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Kütahya’da hane halkı büyüklüğü 3,30 kişiye düştü

İHA

Kütahya’da hane halkı büyüklüğü 3,30 kişiye düştü

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Kütahya'da 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,30 kişiye düştüğü bildirildi.
ADNKS sonuçlarına göre, Kütahya'da toplam 189 bin 584 hane halkından 39 bin 316'sı yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halkından, 119 bin 174'ü yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halkından, 27 bin 100’ü geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkından, 3 bin 994'ü de aralarında eş, anneçocuk veya babaçocuk ilişkisi olmayan fertleri içeren, diğer bir ifadeyle çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkından oluşuyor.

“Akraba evliliği oranı en düşük olduğu il Kütahya”
Toplam resmi evlilikler içinde, son evliliğinde birinci dereceden kuzenleri ile akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı yüzde 8,0 oldu. Kütahya'da 309 bin 839 olan toplam evli kişi sayısının 24 bin 743'ünü akraba evliliği yapmış olanlar oluşturuyor. Akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2020 yılında gerçekleşen toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evliliği oranının en düşük olduğu il yüzde 0,5 ile Kütahya oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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