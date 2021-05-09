Kütahya Belediyesi'nden kaçak moloz ve hafriyat atığı temizliği

Kütahya Belediyesince yol kenarlarına, ormanlık alanlara ve boş arazilere bilinçsizce atılan ve çevre kirliliği ile görüntü kirliliğine yol açan moloz ve hafriyat atıkları temizleniyor.

Kütahya Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün koordineli bir şekilde kaçak olarak yapılan moloz ve hafriyat döküm saha temizliği yapılıyor. Şehrin muhtelif yerlerine bilinçsizce atılan moloz ve hafriyatlar hem çevre kirliliğine, hem de görüntü kirliliğine yol açıyordu. Bunun üzerine harekete geçen Belediye ekipleri, son olarak Zafertepe Mahallesinde kaçak moloz ve hafriyat dökümü yapılan sahada temizlik çalışması yaptı.

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde ve daha sonrasında da şehrin muhtelif yerlerine atılan kaçak moloz ve hafriyat sahalarının temizliğinin kademeli olarak yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, “ Daha temiz bir Kütahya ve çevre için sizlerde molozlarını ve hafriyatlarınızı rastgele dökmek yerine, Kütahya Belediyesine ait 153 ve 0 274 231 12 36 numaradan yetkililere ulaşarak, moloz ve diğer inşaat atıklarınızın kapınızın önünden alınmasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın, kaçak moloz dökümünün kanunlarca yüksek miktarlarda para cezası vardır. Daha temiz bir çevre ve Kütahya için, moloz ve hafriyatlarınızı Belediyenin ilgili numaralarını arayarak haber verin kapınızdan atıklarınızı alalım” ifadelerine yer verildi.

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