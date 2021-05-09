Şehit annesine "Anneler günü" ziyareti

PençeYıldırım harekatında şehit olan ve 2 Mayıs tarihinde Emet ilçesinde toprağa verilen Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın Annesi Havva Asan, Anneler Gününde Emet protokolü tarafından ziyaret edildi.

Ziyarete Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hasibe Altınok ve bazı parti yönetim kurulu üyeleri katıldı. Şehit P.Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın annesi Havva Asan'ı anneler gününde yalnız bırakmayan heyet yeniden taziyelerini dile getirdiler.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''Vatan için şehit olan kahramanlarımızın ailelerinin her zaman yanda olmayı kutsal bir görev biliyoruz. Ailemize ve milletimize başsağlığı diliyorum'' dedi.

Heyet daha sonra 1016 Mayıs Engelliler Haftası olması münasebetiyle geçen yıl hayatını kaybeden Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu'nun evini de ziyaret etti.

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