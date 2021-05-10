DPÜ’de "Girişimcilik" eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından “Girişimcilik Eğitimi” başlıklı konferans düzenlendi.

Prof. Dr. Sedat Uçar’ın konuşmacı olarak katıldığı çevrim içi olarak gerçekleşen etkinlikte açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, genel bir perspektifle Türkiye’deki çağdaş eğitim sürecine değindi ve öğrenilenleri hayata geçirmede konferans gibi ders dışı etkinliklerin önemine işaret etti.

Daha sonra söz alan Fakültesinin Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aytunga Oğuz, 21. yüzyıl becerileri bağlamında girişimcilik kavramının önemini belirten konuşmasından sonra katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmacı Prof. Dr. Sedat Uçar, sözlerine girişimcilik kavramını gündelik yaşamdan ve iş yaşamından örneklerle somutlaştırarak başladı.

Sedat Uçar, tarihsel süreçte endüstri devrimlerinin iktisadi ve toplumsal değişimlere neden olduğunu belirterek bu sürecin öğrenci nitelikleri açısından beklentilerde oluşturduğu değişime dikkat çekti.

Girişimcilik kavramının sadece ekonomik değeri değil, aynı zamanda kültürel ve bilimsel değerleri de içerecek şekilde geniş bir perspektif içerisinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Uçar, girişimcilik eğitimine ilişkin dünyada ve Türkiye’de mevcut durumdan ve yapılabileceklerden bahsetti.

Eğitim ve öğretmenlik mesleki yeterlikleri açısından girişimcilik özellikleri, girişimciliği destekleyen öğretim yöntemleri ve okul olanakları gibi başlıkların da konuşulduğu etkinlik, dinleyicilerden gelen soruların yanıtlandığı bölümün ardından sona erdi.

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