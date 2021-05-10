Meşhur Göl fasulyesine bin dekarlık destek projesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde 60 yıldır ekimi yapılan meşhur Göl fasulyesi için bin dekarlık alanda ekimi yapılacak bir proje uygulandığı bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, meşhur Göl fasulyesinin 1960 yılından bu yana ekiminin yapıldığını belirtti. Tokdemir “Kolay pişme özelliği ve lezzetiyle meşhur olan Simav’ın Göl fasulyesinin, kurutulan göl arazisi dışında bazı köylerimizde de üretimi yapılıyor. İlçemizdeki tarımsal ürünler içinde önemli bir yere sahip olan Göl fasulyesi, Türkiye’nin bir çok ilinde tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Göl fasulyesinin ekilişini artırmak, çiftçilerimize sertifikalı ve kaliteli tohum sağlamak amacıyla bir proje uyguluyoruz. Maliyetinin yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 25’i çiftçiler tarafından karşılanan tohumların adreslere dağıtımını, pandemi şartlarını dikkate alarak gerçekleştirdik. Sertifikalı ve kaliteli tohumların ekilmesiyle, Simav’ın meşhur Göl fasulyesinin üretimi artacak, tanıtımına katkı sağlayacak. Uygulanan proje ile, çiftçilerimize bereketli bir sezon geçirmelerini diliyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

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