Altıntaş belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçe dışındaki arazilere ve ilçe merkezine sokak hayvanları için yiyecek bırakılıyor.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz sınırları içerisinde ve sokaklarda bulunan sokak hayvanlarını bulup, tam kapanma döneminde onların yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokaklarda aç kalan hayvanlarımıza düzenli olarak görevli arkadaşlarımızla birlikte yiyecek veriyoruz. Hasta olan hayvanlarımızın tedavileri için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ülkemizin kısa sürede bu salgından kurtulması en büyük dileğimizdir'' dedi.

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