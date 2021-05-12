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Oğullarının mezarına su dökmek için yardım istedikleri polis bakın ne yaptı Polis memuru komşuları olan yaşlı çiftin oğlunun mezarına su dökme isteğini geri çevirmedi

İHA

Oğullarının mezarına su dökmek için yardım istedikleri polis bakın ne yaptı Polis memuru komşuları olan yaşlı çiftin oğlunun mezarına su dökme isteğini geri çevirmedi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde görevli polis memuru Kemal Durak, Mustafa ve Fatma Kabak isimli yaşlı çiftin ölen oğullarının mezarına su dökme isteğini yerine getirdi.
Yenidoğan mahallesinde oturan tam kapanmadan dolayı ölen oğlunun mezarına ziyarete gidemeyen Mustafa ve Fatma Kabak isimli yaşlı çift, komşusu olan polis memuru Kemal Durak’tan, 2003 yılında Almanya’da trafik kazasında ölen oğlu Celal Kabak’ın ilçe mezarlığında bulunan kabrine su dökmesi talebinde bulundu. Yaşlı çifttin isteğini geri çevirmeyen Durak, ilçe mezarlığına giderek Kabak’ın mezarına su döküp dua etti. Mustafa Kabak, oğlunun mezarına su döküp dua eden Durak’a örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

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