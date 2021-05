MÜSİAD Kütahya, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şubesi, İsrail'in Mescidi Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin ve fanatik Yahudilerin Mescidi Aksa'yı işgal ederek sadece Filistinlilerin ibadet ve yaşam haklarını ellerinden almakla kalmayıp her üç semavi dinin ortak noktası olan Kudüs'te adeta devlet tarafından izlenen bir terörü dünyanın gözleri önünde sergilemekte olduğunu belirtti. Mescidi Aksa'yı koruma adına dökülen her kanın tüm İslam aleminin üzerinde vebal olduğunu ifade eden İsmail Tosun, ”Mübarek Ramazan ayında ve Ramazan Bayramı'na günler kala uygulanan bu kasıtlı kışkırtma ve şiddetin seyircisi olmak, her Müslümanı ve insanı bu zulmün bir parçası da yapar. Müslümana bu aşamada düşen görev, Kur'anı Kerim'in emri üzerine bu zulme karşı koymak ve bununla mücadele etmektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, en üst düzeyde yaptığı temaslar ile kendi olgunluğuna yakışan cihette bu menfur hadiselerin sona erdirilmesi adına diplomatik ve siyasi adımlarını ciddiyetle atmaya devam etmektedir. Bizler iş dünyası olarak bu durum karşısında haklı tepkimizi, yine bize yakışır şekilde iktisadi olarak elbette göstermeliyiz. Biz Türkiye ve dünyada 225 noktada aktif bir sermaye platformu ve aynı zamanda milletinin ve ümmetin yanında her daim destekçi olmuş ve bu şiar ile kendi müstakil değerlerini her daim muhafaza etmiş ve edecek bir sivil toplum kuruluşu olarak Mescidi Aksa'ya ve onun temsil ettiği dini değerlere yönelik bu saldırıları kınıyoruz. Tüm İslam dünyasını, insanı önceleyen dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşlarını, insan hakları savunucularını ve bu hakları destekleyen devletleri Mescidi Aksa’ya yönelik bu saldırılara sessiz kalmayıp gereken tüm adımları atmaya davet ediyorum" diye konuştu.

