Hisarcık’ta güvenlik güçleri ile sağlık personeli ve itfaiye ekiplerine bayram ziyareti

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, polis, jandarma, sağlık personeli ve itfaiye ekiplerini ziyaret ederek tatlı ikramında bulunup bayramlarını kutladılar.

Kaymakam Buğra Karadağ beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ile birlikte Ramazan Bayramında nöbet görevini ifa eden İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Devlet Hastanesi, itfaiye Amirliği ile polis kontrol noktalarındaki görevli personeli ziyaret ederek bayramlarını kutlayıp tatlı ikram etti.

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