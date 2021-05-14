Kütahya Belediyesi’nden çocuk, yaşlı ve hastalara bayram simidi

Kütahya Belediyesi tam kapanma sebebiyle bayramlaşmanın yapılmadığı ortamda, huzurevi sakinlerini, çocuk evleri sitesindeki çocukları ve hastaları unutmadı.

Kütahya Belediyesi tarafından hazırlatılan bayram sofralarının vazgeçilmezi olan ve bir gelenek haline gelen bayram simitleri, Bayram Namazı sonrasında huzur evinde dağıtıldı ve huzur evi sakinlerinin bayramları kutlandı.

Diğer taraftan yine Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan yaş pastalar, Kütahya Çocuk Evleri Sitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dağıtıldı. Çocuk Evleri Sitesinde dağıtımı yapılan yaş pastalarla çocukların bayram sevincine ortak olundu.

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