Çocuklar istedi kaymakamlık adreslerine gönderdi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından ''Çocuklar bayram etsin'' diye yapılan projede 55 çocuğa çeşitli hediyeler gönderildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ''2021 Yılı Şefkat Eli Projesi'' kapsamında, çocuklarımızdan Kaymakamlık makamımıza gelen mektuplar doğrultusunda, Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve hayırseverlerimizin destekleriyle, çocuklarımıza alınan bayram hediyeleri teslim ediliyor. Bu kapsamda 6 çocuğumuza bilgisayar, 3 çocuğumuza telefon, 7 çocuğumuza tablet, 10 çocuğumuza genç odası takımı, 1 çocuğumuza uzaktan kumandalı helikopter, 1 çocuğumuza bisiklet, 10 çocuğumuza tuttukları takımların formaları ve 17 çocuğumuza nevresim takımı hediye edildi. Tüm çocuklarımızın bayramını kutlarım dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.