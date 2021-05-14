Simav’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir kamyonetin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Simav–Hisarcık karayolunun Eynal Kaplıcaları mevkisinde meydana geldi. Tamer D’nin kullandığı 43 ABG 260 plakalı kamyonet, S.A. yönetimindeki 34 ST 8421 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonette bulunan Mustafa Kurt’un hayatını olay yerinde kaybettiği, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkarılan kamyonet sürücüsü Tamer D.’nin ise 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen hafriyat kamyonu sürücüsü S.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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