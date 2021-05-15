Tam kapanmada sokak hayvanları unutmadı

Kütahya Belediyesi tam kapanma sürecinde şehrin farklı alanlarında bulunan beslenme noktalarına sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktı.
Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 17 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanları için rutin olarak yapılan besleme işlemleri titizlikle sürdürüldü. Ekipler bu süreçte şehrin farklı alanlarında bulunan beslenme noktalarına sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.