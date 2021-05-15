Başkan Biçer’den engelsiz bayram kutlaması

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve eşi Dr.Esin Biçer, Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Canan Yıldırım Ceylan ve şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek, Ramazan Bayramı kutlamasında bulundu.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, kısıtlamaların gölgesinde buruk geçen Ramazan Bayramı’nda, engelli vatandaşlarla şehit ailelerini yalnız bırakmadıklarını belirtti. Başkan Biçer “ Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve eşi Esin Halim, Emniyet Müdürü Onur Altındağ ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çetin Balamur ile birlikte, Dikensiz Gülleri Koruma Yaşatma Derneği Başkanı Canan Yıldırım Ceylan ve ailesine, şehit Ali Yılmaz’ın ailesiyle kıymetli vatandaşımız Ahmet Sezen ve ailesine Ramazan Bayramı kutlama ziyaretlerinde bulunduk. Covid19 salgın hastalığından kısa sürede kurtulabilmek dualarıyla, hemşerilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

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