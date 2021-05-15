Pazarcı esnafı tezgahlarını açtı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma sürecinin son günlerinde pazarcı tezgahları yeniden açıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda Cumartesi günleri kurulması planlanan pazar yerlerinde, Simav’ın pazarcı esnafı tezgahlarıyla ikinci kez buluştu.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, pandemi tedbirleri kapsamında açılan pazar yerine girişçıkış noktalarının belirlendiğini ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimlerin yapıldığını belirtti.

Pazarcı esnafı İsmail Gökçe (30), çilek ve diğer kısa ömürlü meyveleri tüketmek için maliyetine satış yaptıklarını belirterek, Simav’ın Çarşamba pazarını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

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