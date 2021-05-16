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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramda şehit ve gazi ailelerine ziyaret

İHA

Bayramda şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Kütahya'nın Aslanapa İlçe Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçe merkezinde yaşayan şehit ve gazi ailelerini ziyaret edip bayramlarını kutladı.
Şehit ve gazi aileleriyle sohbet eden Kaymakam Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "Devlet olarak, canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin yanındayız. Bizler aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz. Bizler de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmayı kendimize şiar edindik. Kapımız sizlere 24 saat açıktır. Her zaman yanınızdayız. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacaktır. Allah, devletimize, milletimize, vatanımıza güç, kuvvet versin'' ifadelerini kulandı.

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