Kütahya’da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Kütahya’da motosikletli polis timlerince durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince yapılan çalışmalar sonucunda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü N.K. gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edildi.

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