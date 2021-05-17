Emet'te market ve kasaplar denetlendi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Korona virüs tedbirleri kapsamında halkımızın sağlığı için market, kasap ve kuruyemiş dükkanları denetlenmiştir. Denetimlerde esnaflarımızın çalışma saatleri içerisinde kurallara harfiyen uyduğu görülmüştür. Temennimiz kısa sürede bu salgının tamamen sona ermesidir'' ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.