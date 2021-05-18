Ormanlarda çimleme çalışmaları başarıyla sonuçlandı

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Dumlupınar Orman İşletme Şefliği sahasında uygulanan çimlenme çalışmalarının başarı ile sonuçlandığı bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Yaşlı ormanların gençleştirilmesi amacı ile yapılan tabi tensil çalışmaları ile genç ve bakımlı ormanların oluşması ve yarınlara en sağlıklı şekilde taşınması sağlanıyor. Nisan ayında Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Jandarma Komutanı Umut Ahmet Day, Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat ve Dumlupınar Orman İşletme Şefi Yusuf Bulut’un katılımı ile tohum takviyesi yapılan karaçam ve sarıçam tabi tensil sahasında çimlenmeler başladı. 220 kilogram karaçam ve sarıçam tohum ekimi yapılan sahada yeni fidanların geldiği görüldü ve doğal gençleştirmeyi sağlamak amacıyla çalışmalar sürüyor'' ifadeleri kullanıldı.

Dumlupınar Orman İşletme Şefi Yusuf Bulut, yaptığı açıklamada, '' Emeklerimizin karşılığını aldık. Yoğun çalışmalar sonucunda çimlenmeleri gördük, Geleceğe nefes olmak, yarınlara daha yeşil, daha yaşanabilir, daha güzel bir Kütahya bırakmayı amaçlıyoruz'' dedi.

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