Kütahyalı öğrenciler Amerikalı Uzman Doktor Mıchelle Quaye ile buluştu

Kütahya Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nun kurucusu olduğu Let’s Learn English Together ( Birlikte İngilizce Öğrenelim!) eTwinning projesi kapsamında öğrenciler Amerikalı Bölgesel Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Doktoru aynı zamanda Sağlıklı Beslenme üzerine ciddi araştırmalar yapmış Michelle Quaye ile bir araya geldi.

Kütahya, İzmir ve Polonya’daki öğretmen ve öğrenciler Kütahya Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nun ev sahipliğinde zoom platformunda buluştular.

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Kütahya Hafız İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni ve proje kurucusu Özlem Çalışkan, “ Ocak ayından beri yürütmekte olduğumuz eTwinning projemizde sona doğru yaklaşırken ana dili İngilizce olan bir konuğumuzla, öğrencilerimize öğrenmekte oldukları Yabancı Dil İngilizceyi pratik yapma şansı tanımak için Amerika’dan Uzman Doktor Michelle Quaye ‘yi davet ettik. Hayatlarında ilk kez böyle bir tecrübe yaşayan öğrencilerimiz oldukça heyecanlı ve mutluydular. Öğrencilerimiz öğrendikleri İngilizce yapılarla konuğumuza sorular sordular. Konuğumuzla öğrencilerimiz arasındaki diyaloglar oldukça verimli ve güzeldi. Ayrıca konuğumuz Amerika’daki Covıd19 sürecini bizlerle paylaştı ve sağlıklı beslenme ile ilgili bizlere bilgiler vererek tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerimiz ve bizim için çok güzel bir anı ve deneyim oldu. Konuğumuza davetimizi kabul edip bizlerle beraber olduğu için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinliğe konuk olan Amerikalı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Doktoru Michelle Quaye, “Böyle bir programa katılıp Türkiye ve Polonya’daki öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Hepimiz için güzel bir deneyim ve keyifli bir sohbet oldu. Umarım farklı çalışmalarda tekrar bir araya geliriz” diye konuştu.

Kütahya Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Rüştü Benli yaptığı açıklamada, “Hafızlık proje okulu olarak öğrencilerimiz hem Hafızlık çalışmalarının hem de akademik derslerinin yanında bu tarz proje faaliyetleri ile farklı deneyimler edinmektedirler. Ayrıca yoğun geçen günlerinde verimli ve kendilerine vakit ayırabilecekleri fırsatlar elde etmekteler. Bu anlamda velilerimizden de olumlu dönütler almaktayız. Okulumuzun moderatörlüğündeki bu etkinlikte Uzman Doktor Michelle Quaye’ye destek ve katkıları için teşekkür ederim ”şeklinde konuştu.

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