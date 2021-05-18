Müdür İsmail Sayar: "SGK, dünyaya örnek bir sistemle hizmet veriyor"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü İsmail Sayar ile SGK personelini kabul etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çelik, Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. Sayar ve beraberindeki heyet daha sonra Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı da makamında ziyaret ederek, haftayla alakalı bilgiler verdi.

Her yıl Mayıs ayının 2. Haftası içinde kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında bu yıl 1622 Mayıs tarihleri arası Sosyal Güvenlik haftası olarak kutlanacağını belirten SGK İl Müdürü İsmail Sayar, Sosyal Güvenlik Reformu ile bütün vatandaşların sağlık sigortasından yararlanabildiği bir sisteme geçildiğini ifade etti. Sayar, "Dünya sosyal güvenlik tarihinin en önemli ve en büyük reformlarından biri olan ‘Sosyal Güvenlik Reformu’ ile SSK, BağKur ve Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirilmiştir. Bu suretle; üç ayrı Kurumla sunulan ve sigortalıların çalıştıkları statüler itibariyle ayrı emeklilik ve sağlık sistemlerine tabi olduğu, bazı kesimlerin sağlık sigortasından hiç yararlanamadığı bir sosyal güvenlik sisteminden, tek çatı altında birleşen ve ülkemizde yaşayan tüm insanların genel sağlık sigortası kapsamına alındığı bir sisteme geçilmiştir” dedi.



"Ülkemiz, dünyaya örnek teşkil edecek bir başarıya imza atmıştır"

Covid19 salgını ile mücadelede genel sağlık sigortası sisteminin önemine vurgu yapan Sayar, “Genel Sağlık Sigortası, yürütülmesi en zor kamu hizmetlerinin başında gelmektedir. Tüm dünyayı derinden etkileyen, adeta günlük yaşamı durma noktasına getiren Covid19 salgını sürecinde dünyanın önde gelen ülkeleri bile sağlık hizmetleri bakımından ciddi zorluklarla karşılaşıp sağlık sistemleri iflas etme noktasına gelirken, sağlam temeller üzerine inşa edilen genel sağlık sigortası sistemimiz ve devletimizin yerinde uygulamaları sayesinde ülkemiz dünyaya örnek teşkil edecek bir başarıya imza atmıştır. Bu süreçte, temel hak ve hürriyetlerden olan sosyal güvenlik hakkının kesintisiz ve etkin bir şekilde sunulması daha da önem kazanmıştır" şeklinde konuştu.

Sayar, Sosyal Güvenlik reformun gelişmesine ve büyümesine büyük katkıda bulunanlara teşekkür ederek, Sosyal Güvenlik Haftasını kutladı. Sayar, “Sosyal güvenlik sistemindeki bu dönüşümün mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, görev yapan tüm bakanlarımıza, Kurum yöneticilerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

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