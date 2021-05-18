Kudüs şehitleri için gıyabi cenaze namazı ve basın açıklaması

Kütahya'nın Emet ilçesinde faliyet gösteren STK'lar tarafından ikindi namazının ardından Kudüs'te şehit olan müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Merkez Çarşı Camii'nde kılınan namaz sonrası dernekler tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, ''Terör örgütü İsrail, 1948 yılından itibaren sistemli olarak devam ettirdiği saldırı ve

katliamlarında; Filistinli kardeşlerimizi şehit etmeye, evlerinden ve topraklarından çıkarmaya, masum insanları tutuklamaya, tecavüz, küstahlık ve şımarıklığına Dünya kamuoyunun gözü önünde devam etmektedir. Terör örgütü İsrail’in mübarek Ramazan ayında başlattığı ve Ramazan Bayramı’nda devam ettirdiği saldırılarda; 200’e yakın Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Binlerce Filistin'li kardeşimiz yaralandı. Şehit olanların 60’ı çocuk yaşta Filistin'li kardeşlerimiz. Kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür.

İşbirlikçi Amerika ve Avrupa başta olmak üzere Siyonizm’in kölesi olmuş ülkeler ise gerçeği görmeme hususunda bizleri şaşırtmamaktadırlar. Bu devletler kurulduğu günden bu yana batılın yanında yer olmaya devam etmişler, katliamlara ortak olmuşlar ve yaşananlara sessiz kalmışlardır. Bu işbirlikçi Siyonist örgütlere karşı bir an önce İslam Birliği’nin kurulması gerekmektedir. Bunun yanında ülkemizde yer alan ABD’nin ve siyonist yapıların İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere üstlerinin bir an önce kapatılması gerekmektedir. Öte yandan Terörist İsrail ise vicdan sahibi insanlara haber ulaştırma noktasında çalışmaya yapan basın kuruluşların binalarına saldırmaktadır. İşgalcilerle birlikte Filistinli kardeşlerimize yapılan haince saldırıların, ilk Kıblegahımız Mescidi Aksa’ya karşı küstah baskınların ve tecavüzlerin Dünya kamuoyunda yer almaması için gayret göstermektedir'' denildi.

Ortak bildiride, Saldırıların başladığı ilk günden itibaren Türkiye ve İslam ülkeleri başta olmak üzere Dünya’nın dört bir noktasından Filistinli kardeşlerimize destek mesajları gelmekte, hangi dinden ya da ırktan olursa olsun vicdan sahibi insanlar ellerinde Filistin bayrakları ile meydanlara inip, hep bir ağızdan İsrail’in terörist olduğunu haykırmaktadır. Tarih boyunca görüldüğü gibi yenileceklerini anlayan zalimler, azgınlıklarını şiddetlendirmiştir. Tüm azgınlıklarına, şiddetli saldırılarına rağmen ise yenilmişlerdir. Çünkü onların akıl edemedikleri bir şey vardır; O da Allah’a karşı savaşan herkes yenilecektir ve Allah’tan başka güç yoktur. Terör örgütü İsrail’in işgal ettiği Kudüs ve Filistin topraklarından sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan İsrail’e, Filistin'li kardeşlerimiz ve birlik içerisinde olan Müslümanlar en büyük tokadı yakında vuracaklardır. Dünya’ya ve bölgeye huzur ancak ve ancak Terörist İsrail’in yok olmasıyla gelecektir. Bugün Peygamber Efendimiz (sav)’in başlattığı kutlu yolculuğun izinden giden Hz. Ömer’in, Selahaddin Eyyubilerin, Yavuzların, Abdülhamitlerin, Hasan El Bennaların, Seyit Kutupların, Necmettin Erbakanların, Şeyh Ahmet Yasinlerin, Filistinli direniş önderlerin devam ettirdiği büyük Kudüs yürüyüşünde bayrağı teslim alma vaktidir. Başlattığımız bu mücahedemiz; başta Kudüs olmak üzere tüm İslam beldeleri ve mazlum coğrafyalar kutlu bir zaferle Siyonizm'den kurtulana dek devam edecektir. Cenabı Allah, Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Özgür Mescidi Aksa ve Filistin için direniş gösteren kardeşlerimize güç ve kuvvet versin. Allah burada toplanan kardeşlerimize, Özgür Mescidi Aksa'da omuz omuza namaz kılmayı nasip etsin. Özgür Filistin topraklarında kardeşlerimizle beraber bir arada olmayı nasip etsin. Yaptığımız dualar tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olsun. Zafer İslam’ındır, zafer yakındır'' ifadeleri kullanıldı.

Bildirinin okunmasının ardından şehit olanlar için dualar edildi.

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