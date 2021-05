Şehit aileleri ziyaret edildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan köylerde yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ''Vatanı için canını seve seve feda edenler olduğu müddetçe, yurdumuzu hiç kimse bölemeyecektir. Aziz şehitlerimizin değerli emanetleri, yakınları olan sizler, bizim de yakınımız olup, büyük bir değerimizsiniz. Devlet olarak şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Hükümetimiz şehit ailelerine ve gazilerimize çeşitli sosyal ve ekonomik haklar sağlamaktadır. Bizler de sizleri sık sık ziyaret ederek, devletimizin her zaman yanınızda olduğunu hissettirmek, ihtiyaçlarınızı mümkün mertebe karşılamakla mesulüz. Kapımız ve telefonumuz 24 saat sizlere açıktır. " ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri de yapmış oldukları konuşmalarda, ’’Her zaman devletin yanımızda olduğunu bizlere gösteren, ziyaretimize gelen, hâl ve hatırımızı sorup, isteklerimizi dinleyen, ihtiyaçlarımızı karşılayan Kaymakamımıza ve protokol üyelerimize, bu bayramda da bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinin ve şu an memleketimizin bütünlüğü için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun’’ dediler.

