Simav’da Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları

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Beşiktaş’ın şampiyon olmasıyla birlikte, Kütahya’nın Simav ilçesinde araç konvoyu düzenlenerek kutlamalar gerçekleştirildi.

Simav Emniyet Müdürlüğü’nün aldığı önlemlerle, ilçe merkezinde belirlenen güzergahlarda konvoylu kutlamalar yapıldı. Simav polisinin kontrolündeki yüzlerce aracın katıldığı ve yaklaşık 1 saat süren şampiyonluk kutlamalarında, herhangi bir trafik kazasının olmadığı ve cezai işlem yapılmadığı bildirildi.

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