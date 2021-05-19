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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da 8 bin adet makaron ele geçirildi

İHA

Kütahya’da 8 bin adet makaron ele geçirildi

Kütahya’da otoparktaki bir araçta 8 bin adet içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Servi Mahallesi'nde bulunan otoparkın içerisinde bulunan sürücülüğünü Ö.K. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramada, 8 bin adet içerisine kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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