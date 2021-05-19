Kocasına destek için mantar üretimine başladı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kübra Güleç isimli ev kadını pandemi dolayısıyla işleri bozulan kuaför eşine destek olmak amacıyla evinin bodrumunda kültür mantarı üretimine başladı.

Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan 1 çocuk annesi Kübra Güleç, (27) kuaför olan, ancak pandemi dolayısıyla işleri bozulan eşine destek olmak amacıyla bodrum katında kültür mantarı üretimi yapıyor.

Ev kadını olduğu için evde çok vakti olduğunu söyleyen 1 çocuk annesi Kübra Güleç,” İnternette kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda yaptığım araştırmalar sonucunda konuyu eşime açtım. O da bana her türlü desteği vereceğini söyledi. Bunun üzerine Simav ilçesinde mantar işi yapan bir kişiden üretim konusunda bilgi aldım. Tavşanlı ilçesinden temin ettiğimiz kompostlarla 1,5 ay önce oturduğum binanın bodrum katında kültür mantarı üretimine başladım. Çocuğum olduğu için biraz zor oluyor ama kaynanam ve kayınpederim de bana destek oluyor. Şu an yavaş yavaş mantarlar çıkmaya başladı. En büyük isteğim ürettiğim mantarı satarak aile ekonomisine katkıda bulunmak” dedi.

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