'İlk hedef' anıtı önünde 19 Mayıs kutlaması yapıldı

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrinin verildiği ilk hedef anıtı önünde 19 Mayıs kutlamaları yapıldı.

(Covid19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, asgari sayıda katılımla gerçekleşen törene, Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Jandarma Komutanı Umut Ahmet Day, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi. İlk hedef anıtı önünde öğrencilerin şiirlerini okumasıyla tören sona erdi.

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