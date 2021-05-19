Bahçe duvarından atlarken düşen çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da okul bahçesinin duvarından atlarken düşen T.K.´nin (8) koluna, korkuluk demiri saplandı. Kolundaki demirle birlikte hastaneye kaldırılan T.K., tedaviye alındı.
30 Ağustos Mahallesi Gazhane Sokak´taki Kütahya Lisesi´nin bahçe duvarından atlamak isteyen T.K., korkuluk demirinin üzerine düştü. Sol koluna korkuluk demiri saplanan T.K.´nin çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.K.´nin koluna saplanan demir kesildi. İlk müdahalenin ardından T.K., kolundaki demirle birlikte Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Demir parçası, yapılan ameliyatla çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan T.K.´nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-05-19 16:58:27
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