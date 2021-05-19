Kütahya'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kütahya Belediyesi tarafından şehir merkezinde, 19 Mayıs korteji düzenlendi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, günün anlam ve önemine uygun olarak 1919 Türk Bayrağı dağıttı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kütahya Belediyesi tarafından şehir merkezinde kortej düzenlendi. Milli ve manevi duyguların unutulmaması, gelecek kuşaklara taşınmasında önemli bir rolü üstlenen Kütahya Belediyesi, 19 Mayıs ruhunu Kütahya’ya coşkuyla yaşattı. Şehir merkezinde düzenlenen kortej öncesinde Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Hizmet binası önünde bulunan gençlerle kısa süre sohbet ederek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutladı ve Türk Bayrağı hediye etti. Başkan Işık, daha sonra Kütahya Belediyesine ait üstü açık gezi otobüsüne binerek halkı selamdı ve bayramlarını kutladı. Korteje, Kütahya Belediyesine ait hizmet araçları da eşlik etti.

Ellinde Türk Bayrağı ile vatandaşları selamlayan Başkan Işık, günün önemine binaen 1919 Türk Bayrağı dağıttı. Düzenlenen kortej programında, vatandaşlar da ellerinde Türk Bayrakları ile Başkan Işık’ı selamlayarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladılar. Şehir her noktasında dolaşan 19 Mayıs korteji araçlarından marşlar çalınarak halkın 19 Mayıs coşkusuna ortak olundu. Kortej sonunda saat 19:19’da Belediye Hizmet Binası önünde vatandaşların katılımıyla Atatürk büstü önünde İstiklal Marşı okundu.

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