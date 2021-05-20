Kaymakam Çiçek ilçe pazarında denetimlerde bulundu

Kütahya'nın Emet İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek Korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe halk pazarında denetimlerde bulundu.

Kaymakam Hasan Çiçek’e İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Akbulut ile Kolluk Kuvvetleri, Emet Belediyesi Zabıta Personeli ve Salgın Denetim Ekipleri eşlik etti.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanma düzeyini görmek ve denetlemek üzere Emet Halk Pazarını ziyaret eden Kaymakam Çiçek, (Covid19) salgınının ilçemize yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla halk pazarında alınan tedbirleri inceledi. Kaymakam Çiçek, pazar yerinde görevli polis ve zabıta ekiplerince alınan tedbirlerin uygulanması hususunda gerekli talimatları verirken pazar esnafı ve vatandaşlardan başta sosyal mesafe ve dezenfekte kuralları olmak üzere alınan tedbirlere riayet etmelerini istedi.

İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle alınan tedbirler kapsamında pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilirken söz konusu denetlemede vatandaşların maske takma kuralına uyduğu görüldü.

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