Gelincik tarlasında görsel güzellik

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yol kenarındaki gelincik tarlasının görsel güzelliği özellikle fotoğraf tutkunları ve çok sayıda kişinin ilgisini çekiyor.

82 Yıl Mahallesi Halil Kurnaz Bulvarında yol kenarında bulunan boş arazide açan gelincik çiçekleri yeşil ile kırmızının bir araya geldiği tablo gibi manzara ortaya çıkardı. Bölgeden geçenler çiçek bahçesine dönüşen arazide fotoğraf çekerek görsel güzelliği kaydediyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.