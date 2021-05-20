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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlı'da trafik kazası, 1 kişi öldü

İHA

Tavşanlı'da trafik kazası, 1 kişi öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Tavşanlı Derecik karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derecik köyü istikametine gitmekte olan Kadir Özer (86) idaresindeki 43 UE 713 plakalı otomobil ile Hasa Ş. (35) idaresindeki 43 U 9520 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Kadir Özer yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sev edildi. Kadir Özer doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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