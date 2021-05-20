Hisarcık’ta zabıta ekiplerinden pazar yerinde etiket denetimi

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri Pazar yerinde tezgahları gezerek fiyat etiketlerini denetledi.

Perşembe Pazarı alanında denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve maddi açıdan haksızlığa uğramamasını sağlamak için tezgahları tek tek inceledi ve etiket kontrolü yaptı. Yapılan denetimlerde pazarın ve tezgahların düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda ve fiyatlarda satılıp, satılmadığı kontrol edildi.

Zabıta ekipleri, fiyat etiketi olmadan satış yapan esnafa işlem yapılacağını bildirdi.

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