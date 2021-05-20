Kütahya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücü Kadir Özer (86), hayatını kaybetti.
Kaza, TavşanlıDerecik yolunun 2´nci kilometresinde meydana geldi. Kadir Özer'in kullandığı 43 UE 713 plakalı otomobil ile Hasan Ş. (35) yönetimindeki 43 U 9520 plakalı otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özer, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kadir Özer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri, soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2021-05-20 13:49:11
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