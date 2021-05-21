Bu da yerli tohum üretim okulu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde geliştirdiği projeler ile il genelinde ses gtiren Zafer İlkokulu tarafından, ''Yerli tohum tarım atölyesi” projesi kapsamında açık alan damlama sistemi kurulumu ve fide dikimi işlemlerinin tamamladığı bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ''Zafer İlkokulu Müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri, okul müdürleri, hayırseverler ve velilerin katılımıyla örnek bir proje yapılıyor. İlçemizin tarıma elverişli topraklarını gelecekte daha verimli kullanabilmek adına bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla yola çıkılan, öğrencilerimizin, sağlanan imkânlar ile üretimi, ürettikleri mahsulleri satarak da ticareti uygulamalı olarak öğrenmeleri hedefleniyor. Damlama sistemi ve fide dikim faaliyetleri bitirildi. Projenin en önemli olan kısmı yerli tohum kullanılmasıdır. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum'' dedi.

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