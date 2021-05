Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Sultanbağı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm amacıyla yıkımı devam eden binalarda incelemelerde bulundu. Başkan Işık yaptığı açıklamada, Kütahyalıların her ortamda söylenen sözlere itibar etmemelerini belirterek, kentsel dönüşümün yerinde dönüşüm olacağını belirtti.

Sultanbağı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için yıkımı devam eden evlerde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kentsel dönüşümle ilgili gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Işık, Kütahyalıların rahat olması isterken, kentsel dönüşümün yerinde olacağını söyledi. Başkan Işık; “Sultanbağı Mahallemizde 1453 konutlarına gönüllü olarak takas yöntemiyle geçmiş olan vatandaşlarımızdan belediyemize intikal etmiş binaların yıkımı ile ilgili çalışmaları yerinde inceliyoruz. Şuana kadar 193 binanın takas yöntemiyle mülkiyet değişimi gerçekleşti. 150’ye yakın binamızın da yıkımı Temmuz ayına kadar devam edecek. Şuanda 42 binamızın yıkımı tamamlandı. Yapılan ihale sonucunda yıkım işini alan müteahhit iki ekiple, mahallemizde işlemleri tamamlanan ve abonelikleri iptal edilmiş binalarımızı sırasıyla yıkmaya başladılar” dedi.



"Hemşehrilerim rahat olsun"

Yerinde dönüşüm çalışmalarında kimsenin malını kimseye peşkeş çektirmeyeceklerini bir kez daha vurgulayan Başkan Işık; “Sultanbağlı hemşerilerim rahat olsun. Altını çizerek tüm hemşehrilerime bir kez daha açıklıyorum. Yerinde dönüşüm çalışmalarımızda, kimsenin arsasını elinden alıp, bir müteahhite peşkeş çekecek bir anlayış asla bizde yok. Müteahhitle, belediyemizin sahip olduğu arsalar içinde olmak üzere ya da TOKİ ile anlaşacağız. Arsa karşılığı, ne kadar büyük hisse ile buraları yenileyebilirsek, hep beraber bunu pazarlıkla vereceğiz. Onun dışında her türlü söylem kafa bulandırmaya yönelik, art niyetli söylemdir. Lütfen vatandaşlarımız bu tür söylemlere itibar etmesin. Gönülleri rahat olsun. Biz bu işin başında olduğumuz sürece, kimsenin bir karış toprağını kimseye peşkeş çektirmeyiz. Değerinin altında da değerlendirtmeyiz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün ekipleri, her gün yapılan yıkımları denetimli bir şekilde kontrol ediyorlar. Bir sıkıntı olduğunda ise anında müdahalemiz ve desteğimiz devam ediyor. Kazasız belasız bir yıkım çalışması temenni ediyorum. Bize yardımlarını esirgemeyen mahalle muhtarımız ve çalışma arkadaşları ile mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.